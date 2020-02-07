فريق أهلي 2005 يواجه المقاولون في بطولة منطقة القاهرة اليوم

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٥ ضيفًا على المقاولون العرب، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام على ملعب الأخير، ضمن الجولة ١٤ من بطولة منطقة القاهرة.





يدخل فريق ٢٠٠٥ بالأهلي المباراة ،بهدف تحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته وعروضه المميزة ،التي يقدمها منذ بداية الموسم ، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته بالعلامة الكاملة، لذلك يسعي لحصد النقاط الثلاث أمام المقاولون اليوم ، لكي يقترب أكثر من حسم لقب البطولة.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٣٦ نقطة، جمعها من ١٢ فوز، على مركز شباب الأميرية ٧ – صفر وعلى ١٥ مايو ٩ – ١، وعلى المقاولون العرب ٤ – صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣ – ١، وعلى حلوان الرياضي ١٠ – صفر، وعلى مصر الجديدة ١ – صفر، وعلى الزهور ٣ – صفر، وعلى الاتصالات ٤ – صفر، وعلى النصر ١ – صفر، وعلى طلائع الجيش ٣ – صفر، وعلى شباب الأميرية ١١ – صفر، وعلى ١٥ مايو ٤ – صفر، مسجلًا ٦٠ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.



