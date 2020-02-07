جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد و التى أتمت عامها الـ37، فتعد عائشة من النجمات اللاتى اعتادا على مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى بأبرز إطلالاتهن.
كشفت صور عائشة بن أحمد على مواقع التواصل الاجتماعى عن إطلالاتها التى جمعت بين البساطةو الأناقة، و تبعد تماما عن المبالغة والألوان الصاخبة، ولكنها تقوم بتنسيق قطع الاكسسواراتو المجوهرات التى تزيد من جاذبيتها.
وتميل عائشة بن أحمد إلى ارتداء ملابس كاجوال فى الكثير من الاحيان، ولكنها حين تتألق بالملابس الكلاسيك أو فساتين السهرة تخطف الأنظار بجمالها وأناقته.
كما تحرص الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على عدم المبالغة فى استخدام مساحيق التجميل و تعتمد على جمالها الطبيعى مما يجعلها محط انظار الجميع.