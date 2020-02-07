جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

عائشة بن أحمد و التى أتمت عامها الـ37، فتعد عائشة من النجمات اللاتى اعتادا على مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى بأبرز إطلالاتهن. يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة التونسيةو التى أتمت عامها الـ37، فتعد عائشة من النجمات اللاتى اعتادا على مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى بأبرز إطلالاتهن.





عائشة بن أحمد على مواقع التواصل الاجتماعى عن إطلالاتها التى جمعت بين البساطةو الأناقة، و تبعد تماما عن المبالغة والألوان الصاخبة، ولكنها تقوم بتنسيق قطع الاكسسواراتو المجوهرات التى تزيد من جاذبيتها. كشفت صورعلى مواقع التواصل الاجتماعى عن إطلالاتها التى جمعت بين البساطةو الأناقة، و تبعد تماما عن المبالغة والألوان الصاخبة، ولكنها تقوم بتنسيق قطع الاكسسواراتو المجوهرات التى تزيد من جاذبيتها.





عائشة بن أحمد إلى ارتداء ملابس كاجوال فى الكثير من الاحيان، ولكنها حين تتألق بالملابس الكلاسيك أو فساتين السهرة تخطف الأنظار بجمالها وأناقته. وتميلإلى ارتداء ملابس كاجوال فى الكثير من الاحيان، ولكنها حين تتألق بالملابس الكلاسيك أو فساتين السهرة تخطف الأنظار بجمالها وأناقته.





عائشة بن أحمد على عدم المبالغة فى استخدام مساحيق التجميل و تعتمد على جمالها الطبيعى مما يجعلها محط انظار الجميع. كما تحرص الفنانة التونسيةعلى عدم المبالغة فى استخدام مساحيق التجميل و تعتمد على جمالها الطبيعى مما يجعلها محط انظار الجميع.



