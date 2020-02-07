تفاصيل معسكر طائرة الأهلي بالسعودية استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية

يبدأ الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالأهلي اليوم الجمعة معسكر إعداد في المملكة العربية السعودية، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية.





ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق اليوم الى السعودية لخوض المعسكر بدعوة من نادي الوحدة، حيث تقلع البعثة في الخامسة مساء من مطار القاهرة الدولي.





ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض الفريق لمباراتين وديتين يومين الثلاثاء والخميس المقبلين، على أن ينتهي يوم 15 فبراير الجاري.



