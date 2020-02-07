AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل معسكر طائرة الأهلي بالسعودية استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالأهلي  اليوم الجمعة معسكر إعداد في المملكة العربية السعودية، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق اليوم الى السعودية لخوض المعسكر بدعوة من نادي الوحدة، حيث تقلع البعثة في الخامسة مساء من مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر خوض الفريق لمباراتين وديتين يومين الثلاثاء والخميس المقبلين، على أن ينتهي يوم 15 فبراير الجاري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق طنطا أمس الخميس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في إطار منافسات بطولة الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يستضيف معسكر كاراتيزن الجنوب أفريقي للكاراتيه

الأهلي يتدرب على ملعب الجوهرة غدا استعدادا لـ الهلال السوداني

رجال طائرة الأهلي ينهي استعداده للقاء طنطا

لاعبو طائرة الأهلي يستعدون للسفر لمعسكر الإعداد بالسعودية

رجال طائرة الأهلي يفوز على طنطا

طائرة الأهلي تتوجه إلى السعودية لإقامة معسكر استعدادا للبطولة العربية

ترشيحاتنا

السنغالي بادجي يغيب عن مران الأهلي

طاردته الشرطة بعد الإعلان عن الفيروس..الصين تحقق في وفاة مكتشف كورونا

الحكومة:الدولة ستطلق برنامجًا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة

تريند الفن| ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. رانيا يوسف ترقص على خطوة لـ مصطفى حجاج

ريهام سعيد: كلمت الفنان يوسف فوزي ورفض محاولة العلاج.. فيديو

الأرصاد الجوية: استمرار الأمطار على البلاد لمدة 72 ساعة.. وشبورة كثيفة ورياح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة.. أجمل إطلالات نادين نجيم فى عيد ميلادها

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور