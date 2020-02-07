محافظة الإسكندرية ترفع 970 طن قمامة من شاطئ النخيل بالعجمي

قامت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لخدمات النظافة، برفع كافة المخلفات والقمامة المتراكمة وزيادة معدلات الرفع ومرات الكنس بمدينة شاطئ النخيل "٦ اكتوبر"، بالكيلو ٢١ بمنطقة العجمي، استجابة لشكاوى المواطنين من أهالي المدينة بسبب تراكم القمامة وعدم رفعها أول أولا.





وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إنه قد تم بالتنسيق مع شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات بالمدينة،، مشيرا إلى أنه قد تم رفع ٩٧٠ طنا على مدار ٤ أيام متتالية.





وأضاف رئيس حي العجمي، في تصريحات صحفية اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب قاطني المدينة.





جدير بالذكر أن مدينة ٦ أكتوبر ، تتبع جمعية ٦ أكتوبر وخارج تعاقد المحافظة مع شركة نهضة مصر المسئولة عن جمع القمامة، وأن الجمعية متعاقدة مع شركة خاصة مسئولة عن رفع القمامة بها.