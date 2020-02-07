بعد سلسلة الهجمات الأخيرة.. صحيفة إسرائيلية تحذر من تفجر الأوضاع في الضفة

حذرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي وقعت أمس وأول أمس في مناطق مختلفة.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في تقرير رئيسي لها عن الأحداث، إلى ضرورة أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والأمنية "بحزم، لكن مع ضرورة توفر الحكمة خشية أن تتحول تلك الهجمات إلى عمليات جماعية ومواجهات جماهيرية تشبه ما جرى في عام 2015".

ولفتت إلى ضرورة الجمع ما بين التدابير الأمنية التي تُتخذ والسلوك على الأرض بما يمنع انتفاضة فلسطينية جديدة.

ووفق الصحيفة، فإنه من الضروري تجنب العقاب الجماعي والتمييز بين منفذي العمليات والمدنيين الفلسطينيين الذين لا يشتركون فيها، والعمل على تجنب وقوع خسائر فلسطينية قدر الإمكان.

ونوهت بأنه تبين من التحقيقات، أن الهجمات التي نفذت مؤخرًا جميعها نابعة من غضب الفلسطينيين من نشر خطة السلام الأمريكية .

ورأت في حادثة استشهاد الشرطي الفلسطيني في جنين، بأنه خطأ غير ضروري، ويعتبر إهمال خطير، وكان من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حيوية.

وأكدت الصحيفة أهمية أن تبقى الأوضاع هادئة في ظل قرب الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من الشهر المقبل، ومنع تدهور الأوضاع، لافتةً إلى أهمية بقائها هادئة أيضًا مع غزة.

وصعدت إسرائيل هجماتها ضد الشعب الفلسطيني، إذ استشهد 4 فلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية برصاص الاحتلال، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة