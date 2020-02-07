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اقتصاد

شاهد.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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احمد قطب _ عدسة ايهاب عيد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الخميس، فى نهاية الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لليوم الثانى على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه.

قال تامر حسين، منقذ عمليات بالبورصة المصرية، ان "ارتفاع رأس المال السوقى امس في جلسة نهاية الأسبوع  للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيها وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.2 مليون ورقة مالية بقيمة 818.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لـ176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.61%، والعرب على 11.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.51%".
  
واضاف "حسين"، أن صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي، متابعا أن ارتفاع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 16249 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة، وكذا ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، كما ارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

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