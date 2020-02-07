صحة الدقهلية تعلن مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحه بالدقهليه فى بيان صحفى له اليوم الجمعه أنه تم مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات على مستوى محافظة الدقهليه و إحالة حوالي 1000 طفل الى مستشفى المنصوره الدولي لاستكمال الفحوصات.

واشار سعد مكي إلى أنه يتم العمل في مبادرة ضعاف السمع في 140 منشأه صحيه بوحدات و مراكز طب الأسره بالدقهليه للأطفال من عمر يوم و حتى شهر من الميلاد .



