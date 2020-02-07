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محافظات

صحة الدقهلية تعلن مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحه بالدقهليه فى بيان صحفى له اليوم الجمعه أنه تم مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات على مستوى محافظة الدقهليه و إحالة حوالي 1000 طفل الى مستشفى المنصوره الدولي لاستكمال الفحوصات.
 
واشار سعد مكي إلى أنه يتم العمل في مبادرة ضعاف السمع في 140 منشأه صحيه بوحدات و مراكز طب الأسره بالدقهليه للأطفال من عمر يوم و حتى شهر من الميلاد .

و أكد الدكتور سعد مكي وكيل الوزاره على بذل كل الجهد لإنجاح مبادرة السمعيات من أجل صحه أفضل للمواطن المصري و لتحافظ  صحة الدقهليه على الصداره في إنجاز المبادرات الرئاسيه.
صحة الدقهلية تعلن مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات
صحة الدقهلية تعلن مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات
صحة الدقهلية تعلن مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات
صحة الدقهلية تعلن مسح أكثر من 35 ألف طفل حتى اليوم من خلال مبادرة السمعيات
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