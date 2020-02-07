حق الشعب.. تنفيذ 147 قرار إزالة فى قرى الأقصر فى الموجة الـ15 للإزالات ...صور وفيديو

شهدت محافظة الاقصر منذ يوم الأحد الماضي انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة "حق الشعب" تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، وذلك لاستكمال استرداد أراضي الدولة واستعادة حق الشعب ومواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

ونجحت سلطات محافظة الأقصر خلال هذه الفترة فى تنفيذ إزالة 147 حالة تعد فى جميع قرى ومدن المحافظة وذلك طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضى أملاك الدولة والدليل الاسترشادى للقانون وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





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وكان لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز النصيب الأكبر فى تنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدى حيث تم إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة والزراعة.

وقال " سليمان " إن الحملات بدأت فى اليوم الأول بإزالة 25 حالة تعد بقرى المعلا والدير ونجع أبو سعيد بمساحة 2242 م2 عبارة عن مبان وأسوار ومساحة 6 أفدنة زراعية متعدية على قرارات تخصيص لإقامة عمارات سكنية بقرية الدير.

وأضاف أنه فى اليوم الثانى للحملة تم إزالة 12 حالة تعد بقرى الحلة وزرنيخ شرق المركز بمساحة 1068 م2 وكان التعدى عبارة عن تعديات على أملاك الدولة ومنافع رى على شكل أسوار وعشش وأحواش وفى هذا اليوم تم إرجاء 4 حالات تعد لتقديمهم طلبات التقنين.

وتابع " سليمان " أنه تم إزالة فى اليوم الثالث للحملة 20 حالة تعد بمساحة 1972 م2 بقرى الدير والنواصر والنجوع بحري وفى اليوم الرابع تم إزالة 22 حالة تعد بمساحة 8940 م2 بقرى إسنا وحاجر المساوية وبالأمس تم إزالة 4 حالات تعد بقرى كومير والعضايمة بمساحة 1575 م2 مشيرا إلى أن الإزالات مستمرة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وفى غرب الأقصر نفذت مدينة القرنة الأثرية برئاسة العميد علاء عبد الجابر، تم تنفيذ إزالة 26 قرار إزالة (زراعة، مباني) بمسطح إجمالي 20 فدانا و8 قراريط و13 سهما بالإضافة إلى 10 حالات تقنين بمسطح 18 فدانا تقريبًا وتحرر بذلك محضر رقم 436 لسنة 2020 إداري القرنة.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة القرنة، أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضى الدولة وحق الشعب.

وفى مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس المركز عن نفيذ 18 قرار إزالة للأراضى المعدة للزراعة والمستصلحة، حيث تم وضع لوحات استرداد أراضى أملاك الدولة وأزالة أسوار وتعديات على الطرق الترابية، وتم التحفظ على خراطيم المستخدمة للزراعة وذلك بإجمالى 79 فدانا و15 قيراطا و715 متر تعديات مبان وطرق ترابية.

وفى مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز تم إزالة عدد ٩ حالات بمساحة ١٣٦فدانا و١٢ قيراطا كما تمت إزالة عدد ٣ حالات تعديات على أراضى أملاك وزارة الأوقاف على مساحة ٥ قراريط و ٦ أسهم.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس المركز، فى إزالة الأعمال المخالفة لـ٨ حالات تعد بمساحة ١٥ قيراطا و١٢ سهما متعدية على أراضي أملاك دولة تابعة لوزارة الأوقاف عبارة عن مساحات مزروعة بمحصول قصب السكر.

ومن المقرر أن تستمر الموجه لمدة 30 يوما على جميع أنحاء مراكز ومدن الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



