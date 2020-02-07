شاهد.. حملة إشغالات مكبرة في الأقصر

شنت سلطات مدينة الأقصر بالتنسيق مع مديرية الأمن برئاسة اللواء أمين راضي مدير الأمن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من وسط المدينة السياحية.

قاد الحملة سكرتير مساعد محافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبو العزايم، برفقة كل من مساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، وضباط شرطة المرافق والبحث الجنائي وإدارة مرور الأقصر ، والمسئولين بمجلس مدينة الأقصر ورؤساء الأحياء، حيث تم استهداف مناطق أبو الجود وشارع الصنايع وشارع المدينة المنورة وشارع المنشية.

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وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق، و٣ محاضر بائع متجول، و٥٦ إزالة إدارية، و٨ محاضر نظافة عامة، ومحضر منشأة بدون ترخيص، كما تم ضبط ٣٢ مضبوطات تم إيداعها بمجلس مدينة الأقصر، وفي مجال المرور تم ضبط ٣ حالات بدون لوحات معدنية، و٦ حالات سحب رخصة، و٢٠ حالة تصالح فوري، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع المخالفات.





ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بشأن المتابعة الدورية لتحقيق الانضباط بالشارع الأقصري وذلك برفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق العامة وتعديات افتراش الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة.



