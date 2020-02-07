AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. حملة إشغالات مكبرة في الأقصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس

شنت سلطات مدينة الأقصر بالتنسيق  مع مديرية الأمن برئاسة اللواء أمين راضي مدير الأمن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من وسط المدينة السياحية.

 

قاد الحملة سكرتير مساعد محافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبو العزايم، برفقة كل من مساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، وضباط شرطة المرافق والبحث الجنائي وإدارة مرور الأقصر ، والمسئولين بمجلس مدينة الأقصر ورؤساء الأحياء، حيث تم استهداف مناطق أبو الجود وشارع الصنايع وشارع المدينة المنورة وشارع المنشية.

اقرا ايضا :

سيدى أبوالحجاج فى الأقصر..مسجد بحلية فرعونية..أنشئ في العصر الأيوبي وآخر ترميماته بالقرن العشرين

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق،  و٣ محاضر  بائع متجول، و٥٦ إزالة إدارية، و٨ محاضر نظافة عامة، ومحضر منشأة بدون ترخيص، كما تم ضبط ٣٢ مضبوطات تم إيداعها بمجلس مدينة الأقصر، وفي مجال المرور تم ضبط ٣ حالات بدون لوحات معدنية، و٦ حالات سحب رخصة، و٢٠ حالة تصالح فوري، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع المخالفات.


ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بشأن المتابعة الدورية لتحقيق الانضباط بالشارع الأقصري وذلك برفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق العامة وتعديات افتراش الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة.


شاهد.. حملة إشغالات مكبرة في الأقصر
شاهد.. حملة إشغالات مكبرة في الأقصر
شاهد.. حملة إشغالات مكبرة في الأقصر
شاهد.. حملة إشغالات مكبرة في الأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 80 محضرا ضمن حملة لإزالة الإشغالات فى الأقصر.. صور

تحرير 553 محضرًا مخالفاً خلال حملة لرفع الإشغالات بمغاغة في المنيا

إزالة 305 حالات إشغال وتعديات فى حملة بأسوان

تحرير 265 محضر إشغالات وتعديات مبان بملوى ومطاي

محافظ الأقصر يوجه بوضع تصور جمالي لتزيين مدخل مستشفى إسنا.. صور

ترشيحاتنا

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم والتعب.. الأزهر يجيب

الفنان جمال عبدالناصر يحتفل بخطوبة نجله مهاب على فريدة شريف.. صور

العربية: هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد إطلاق دفاعات الجيش السوري النار عليها

شاهد.. لقطات تحبس الأنفاس لانهيار جليدي ضخم

حكم أداء صلاة الجمعة في المنزل بسبب المطر

تعترف بأخطائها.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها

AdvertisementS

عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد في الجيزة.. 5 طلاب يمزقون جسد صديقهم ويصيبونه بعاهة مستديمة.. فيديو وصور

داليا البحيري تظهر بالحجاب وتوجه رسالة لجمهورها.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. أول قرار للأهلي عقب الفوز على بيراميدز .. احتراف مصطفى محمد.. تركي آل الشيخ يحضر القمة

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

ريهام سعيد: كلمت الفنان يوسف فوزي ورفض محاولة العلاج.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

إكرامي يكشف حقيقة انتقال نجله إلى الزمالك

انخفاض 5 درجات مئوية ونشاط مكثف للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. فيديو

طعام قاتل.. أكلتان تسببان الوفاة للأطفال الرضع

قبل قمتي السوبر والدوري.. دموع سعد محمد ومرضه اللعين يوحد جماهير الأهلى والزمالك

العربية: هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد إطلاق دفاعات الجيش السوري النار عليها

مدبولي: 100% زيادة بموازنة الصحة.. و5 مليارات جنيه للرعاية والحضّانات والطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور

بـ إكسسوارات لافتة .. أمينة خليل تخطف الأنظار فى إيطاليا