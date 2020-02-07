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حوادث

مصرع عجوز وإصابة 5 أشخاص آخرين بحوادث متفرقة في البحيرة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:36 م
حوادث متفرقة فى البحيرة
حوادث متفرقة فى البحيرة
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جمالات الدمنهوري

لقي عجوز في العقد السادس من العمر مصرعه، كما أصيب 5 اشخاص بجروح خطيرة في أماكن متفرقة بالجسم اثر وقوع 3حوادث عبور مشاه وتصادم بشبراخيت ووادى النطرون وايتاى البارود وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لإتخاذ العلاج اللازم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، 3بلاغات الاول من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع حادث عبور مشاه وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع عبدالمجيد على عبدالمجيد زغلول" 57 سنة ومقيم بقرية محلة فرنوى، صدمته سيارة  أثناء عبوره الطريق المشار إليه وتوفي فى الحال

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بإصطدام سيارة ملاكي بالرصيف الكيلو 117 باطريق الصحراوي اتجاه الأسكندرية بنطاق مركز شرطة وداي النطرون.وأسفر الحادث عن إصابة كل من :" أميرة ابراهيم عبد القادر" 36 سنة، " نواره صلاح علي"  30 سنة،

وأفاد البلاغ الثالث عن وقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعى بدائرة مركز ايتاى البارود وأسفر الحادث عن إصابة كل من :" هاني محمد شعبان" 22 عامًا، " عايدة كمال محمد " 42 عامًا، " الشحات هاني شعبان" 25 عامًا،

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفي المركزى لعمل الاسعافات والاشعات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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