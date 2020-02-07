إغلاق محطات إذاعية وجرائد بلبنان.. ومغردون يدشنون #الصحافة_لن_تموت

وجائت التغريدات كالتالى:

-مع كل اشراقة شمس بيولد نهار جديد وبصيح معها الديك ليوعي فينا الأمل الباقي.

كل التضامن مع الصحافة اللبنانية.

#الصحافة_لن_تموت .





-الصحف الباقية وكل المحطات التلفزيونية والاذاعية تمر اليوم في المعبر الحاسم الفاصل الى مصير قاتم ما لم تقف الازمة الكبرى عند فرملة أو تبتكر ممرات الاسعاف العاجل لقطاع.

#الصحافة_لن_تموت.





-«ما من غياب إلا لحضور آخر، والانهيار قيامة، لا موت هنا، في هذا العالم، مع أنه مرصع بالموت، لا موت ولا صمت، بل حياة تتفجر من كل شيئ " ..الصحافة_لن_تموت.





يذكر ان الصحافة الورقية تعانى الإندثار فى جميع دول العالم لما أجتاحته ثورة التكنولوجيا وما تستغرقه الصحافة الورقية لمجهود مادى وموضوعى .





















وبدأت بالمبادرة صحيفة النهار اللبنانية ونشرت خبرا بعنوان "موت الإعلام.. موت لبنان"،