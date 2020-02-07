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أخبار العالم

إغلاق محطات إذاعية وجرائد بلبنان.. ومغردون يدشنون #الصحافة_لن_تموت

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج #الصحافه_لن_تموت المرتبة الثانية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر بلبنان بعد إعلان عدة صحف ورقية عن الإغلاق، ولم يقتصر الأمر على الصحف الورقية فقط بل ساد المحطات الإذاعية والتلفزيونية مثل صحيفة "الدايلى ستار" وإذاعة "راديو وان" وسبقتهما مجلة "ماغازين" التوقف.

وبدأت بالمبادرة صحيفة النهار اللبنانية ونشرت خبرا بعنوان "موت الإعلام.. موت لبنان"، وجائت التغريدات كالتالى:
-مع كل اشراقة شمس بيولد نهار جديد وبصيح معها الديك ليوعي فينا الأمل الباقي.
كل التضامن مع الصحافة اللبنانية.
#الصحافة_لن_تموت .

-الصحف الباقية وكل المحطات التلفزيونية والاذاعية تمر اليوم في المعبر الحاسم الفاصل الى مصير قاتم ما لم تقف الازمة الكبرى عند فرملة أو تبتكر ممرات الاسعاف العاجل لقطاع.
#الصحافة_لن_تموت.

 -«ما من غياب إلا لحضور آخر، والانهيار قيامة، لا موت هنا، في هذا العالم، مع أنه مرصع بالموت، لا موت ولا صمت، بل حياة تتفجر من كل شيئ " ..الصحافة_لن_تموت.

يذكر ان الصحافة الورقية تعانى الإندثار فى جميع دول العالم لما أجتاحته ثورة التكنولوجيا وما تستغرقه الصحافة الورقية لمجهود مادى وموضوعى . 





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