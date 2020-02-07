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توك شو

291 رحلة على الأرض.. أمريكية تقضي أطول رحلة بمحطة الفضاء الدولية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:25 م
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل تحقيق الأمريكية كريستين كوخ رقما قياسيًا لأطول رحلة لامرأة بمحطة الفضاء الدولية. 

وقد عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستين كوخ إلى الأرض بسلام بعد تحقيقها رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول رحلة فضائية تقوم بها امرأة.

وأكملت كوخ 328 يومًا على متن المحطة الفضائية الدولية لتحطم الرقم السابق المسجل باسم الرائدة الأمريكية بيغي ويستون برصيد 289 يومًا.

وقالت كريستين كوخ عقب هبوطها في كازاخستان عبر رحلة عودة بمركبة الفضاء الروسية سايوز إن السعادة تغمرها بتحقيق الرقم القياسي الجديد.

وأكملت كوخ خلال رحلتها 5,248 دورة حول مدار الأرض وقطعت إجمالي مسافة 223 مليون كيلومتر وهو ما يعادل 291 رحلة من الأرض إلى القمر ذهابًا وإيابًا.

كذلك كانت كوخ أول امرأة تسير في الفضاء لمدة سبع ساعات خلال إصلاحها لعطل بالمحطة الدولية في أكتوبر  من العام الماضى . 
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