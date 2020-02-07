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حوادث

طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يزورون المعهد القومي للأورام.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:38 م
طلبة وضباط أكاديمية
طلبة وضباط أكاديمية الشرطة فــى زيارة للمعهد القومى للأورام
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مصطفى الرماح
نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات.
   
وتم تنظيم جولة للطلبة بالمستشفى،التقوا فيها بعدد من المرضى المحجوزين بوحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا الرمزية للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى ولاسيما الأطفال منهم وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.
   
  كما قام الوفد الزائر من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة بالتبرع بدمائهم لصالح المرضى بالمعهد .
  
 ومن جانبهم أعرب القائمون على العمل بالمعهد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والإجتماعى، متمنيين تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للمرضى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بكافة قطاعات الوزارة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يزورون المعهد القومي للأورام.. صور
طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يزورون المعهد القومي للأورام.. صور
طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يزورون المعهد القومي للأورام.. صور
طلبة وضباط أكاديمية الشرطة يزورون المعهد القومي للأورام.. صور
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