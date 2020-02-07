تنفيذ 17 قرار إزالة على المجارى المائية بالبحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ قرارات ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والمجارى المائية، فى إطار الموجة الـ ١٥لإزالة كافة أنواع التعديات بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة .





وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة.





وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة بإزالة كافه حالات التعدى على المجارى المائية من أسوار وأحواض مخالفة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها تنفيذ ٦ قرارات إزالة بزمام هندسة صرف التحرير الجنوبى والتحدى على مصرفي عمر مكرم وأم صابر تتمثل في إزالة ٢ سور نباتي و إزالة سور بالطوب والأسمنت وإزالة ٢ قنطرة بمساحة إجمالية ٤٤٩٤ متر مربع بمعدات الإدارة وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة بدر.





كما تم تنفيذ 11 قرار إزالة عبارة عن أحواض مخالفة بمساحة 119م٢.بهندسة ري أبو المطامير. تفتيش رى الحاجر وبحماية أمنية من مركز شرطه أبو المطامير وبمعدات الإدارة العامة لرى النوبارية.



