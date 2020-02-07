العالم يحتضن أفريقيا في 2019.. الرئيس السيسي يعيد القارة للواجهة بـ11 قمة دولية

سعى إلى تعريف العالم كله بأهمية أفريقيا عمل على قدم وساق لتعزيز الفرص الاستثمارية والنمو بالإقتصاد الأفريقي، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى عمل خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي تغيير الصورة الذهنية عن القارة السمراء وتقديمها للعالم كله بوجه مختلف، يعكس عن القدرات والثروات الهائلة التى تضاهى بها العالم كله.





مرت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال 2019 بالكثير من الإنجازات التى حققها الرئيس السيسي على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلا عن إعادة التوازن فى العلاقات الدولية مع القارة الأفريقية، لذلك نرصد لم فى سياق التقرير التالى أبرز القمم التى حضرها الرئيس السيسي باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقي.





مؤتمر ميونخ للأمن





جاءت مشاركة الرئيسي فى مؤتمر ميونخ 15 فبراير 2019 وذلك بعد توليه رئاسة الإتحاد الأفريقي بأيام قليلة، تحدث خلاله عن التحديات والمخاطر المتزايدة من بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولي، وتفشي مخاطر الإرهاب والتطرف، كما ناقش المؤتمر أجندة إفريقيا 2060 وسبل التكامل والاندماج الاقتصادى الإقليمى وتعزيز التجارة البينية بالقارة.





وكانت أبرز نتائج المؤتمر مايلي:



- عرض رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري ٢٠١٩ فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

- تبادل الرؤى حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وعرض رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية.





منتدى الحزام والطريق





شارك الرئيس منتدى الحزام والطريق ببكين فى أبريل 2019، والتى ركزت على إنشاء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، والذى سيجعل قناة السويس منطقة للتنمية يتوافد عليها المستثمرون لتخرين بضائعهم، لتكون قريبة من السوق الأوروبى، حيث أن تواجد مصر فى المنتدى جاء نتيجة موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الأمر الذى يجعلها أحد ركائز الحزام والطريق وبوابة للصادرات الصينية الى أسواق إقليمية وعالمية متعددة.





القمة الصينية الأفريقية





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال 18 يونيو 2019 فى القمة الصينية الأفريقية المصغرة التى أجريت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أهمية تعزيز التعاون العملي ودعم التنمية في أفريقيا، وكانت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (الرئيس المشارك السابق لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي "فوكاك")، والرئيس السنغالي ماكي سال (الرئيس المشارك الحالي لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي)، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.





وكانت نتائج مشاركة الرئيس السيسي فى تلك القمة أنها رسخت أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للقيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، هذا بالإضافة إلى توحيد أصوات الدول الأفريقية خلال الاجتماعات الدولية التي تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة في اجتماعات المجموعة لهذا العام باعتبار جنوب أفريقيا عضوا دائما في المجموعة والسنغال باعتبارها دولة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بالنيباد ومصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الأفريقية لا سيما من خلال تناول الدول الثلاث للمواقف الجماعية للقارة الأفريقية خلال تفاعلاتها في القمة .









قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان





شارك الرئيس السيسي فى الفترة من 28 - 29 يونيو 2019 فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، حيث كانت تلك المشاركة نتيجة مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت مصر بتطبيقها فى الأونة الأخير والتى من شأنها عملت على تحسن مناخ الاستثمار وتحقيق زيادة مطردة في احتياطيات النقد الأجنبي.





وعليه نجحت مصر فى تحقيق بعض المكاسب من حضور تلك القمة والتى كان من بينها عرض الرؤية المصرية فيما يخص الشراكة بين الجانبين والتحديات الحالية، مؤكدًا المسؤولية الجماعية في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وطالب بحق أفريقيا في شراكة اقتصادية عادلة، كما عقد الرئيس قمتين جماعيتين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، كانت الأولى قمة خماسية صينية- أفريقية، والثانية كانت قمة أفريقية ثلاثية جمعت الرئيس السيسي مع رئيسي جنوب أفريقيا والسنغال.





القمة الأفريقية بالنيجر





كانت تلك القمة هى الأهم فى تاريخ أفريقيا حيث ترأس الرئيس السيسي الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية التي عٌقدت في نيامي عاصمة النيجر، حيث تم إعلان سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، حيث كانت القمة بمشاركة قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي.





كما ناقشت القمة أجندة 2063 التي تأتي ضمن جدول أعمالها، فضلا عن بحث كافة المستجدات فى المنطقة إضافة إلى مقترح إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي.





قمة السبع الكبرى





ركز الرئيس السيسي خلال مشاركته فى قمة السبع فى أغسطس 2019 على عدد من الملفات كان أبرزها مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة بصورة عالمية، وتجديد الشراكة مع القارة الإفريقية على نحو يتسم بقدر كبير من الإنصاف.





القمة اليابانية الأفريقية





أكد الرئيس السيسي خلال مشاركته فى "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7) الذي عقد بمدينة "يوكوهاما"، تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، أهمية التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار والاستقرار بالقارة، ومواصلة جهود إصلاح مجلس الأمن الدولي.





كما تم خلال القمة إعلان يوكوهاما 2019 ، الدعم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأفريقيا، وفقًا لثلاثة محاور رئيسية هي (الأول) تسريع التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص والابتكار، (الثاني) بناء مجتمعات مستدامة ، (الثالث) تكريس أسس الأمن والاستقرار في أفريقيا.





الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة





ركز الرئيس السيسى خلال مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سبتمبر 2019، على المبادرات الصحية المصرية التى يهدف لنشرها وتعميمها بإفريقيا.





القمة الروسية الأفريقية





ترأس "السيسى" ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، أول قمة روسية إفريقية، فى أكتوبر الماضى، ناقشا خلالها قضايا تتعلق بـ"التقنيات النووية فى خدمة تنمية القارة" و"المناجم الإفريقية فى خدمة شعوب إفريقيا"، حيث أعلن بوتين أن بلاده تعد لمشاريع استثمارية فى إفريقيا بمليارات الدولارات.





كما شهدت تلك القمة توقيع أكثر من 30 عقدًا ومذكرة تعاون مع بلدان القارة الأفريقية، وأبرز ما أعلن عنه هو إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 5 مليارات دولار، فيما ركز الرئيس السيسي، علي أن القارة تعول على تعزيز التعاون التاريخي مع روسيا، وخصوصًا في مجالات تطوير البنى التحتية، التي تعد من أبرز أولويات القارة. ودعا الرئيس الشركات الروسية إلى مضاعفة استثماراتها في القارة الأفريقية.





القمة الألمانية الافريقية





شاركت مصر في القمة الألمانية الأفريقية التي انعقدت هذا العام تحت عنوان قمة الاستثمار مستقبل مشترك يومي 19 و20 نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا لمصر وللاتحاد الإفريقي، حيث مثلت تلك القمة أهمية كبرى نتيجة للتوقيت الذى عُقدت به من أجل دعم الدول الأفريقية التى تعانى اقتصاديا، فضلا عن العمل الجماعى الذى رسخت له مصر منذ ترأسها للاتحاد الأفريقي.





القمة الأفريقية البريطانية



