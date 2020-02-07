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أخبار البلد

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:39 م
وزير النقل يتابع
وزير النقل يتابع سير العمل بطريق بنها - المنصورة
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أحمد أبوشوشة
أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها /المنصورة، بطول 73 كم لحل التقاطعات السطحية.


وتفقد الوزير القطاعات الأربعة للطريق،  والتقى بالمهندسين والعمال وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق   وكذلك الانتهاء من إتجاه المنصورة بكوبري اسنيت قبل نهاية الشهر الجاري والانتهاء من إتجاه القاهرة بكوبري اسنيت بالتزامن مع الانتهاء مع المشروع بالكامل قبل نهاية يونيو القادم خاصة وأن كوبري اسنيت هو أحد الكباري الخمسة بالمشروع وتم  الانتهاء من تنفيذ  الأربعة كباري الأخرى وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها امام حركة المرور.

وأشار الوزير إلى أن تلك الكباري ساهمت في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها  إلى المنصورة وتقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به وكذلك القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري، مشيرا إلى أنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق. 

وأوضح أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، وأعمال تأمين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

بعدها توجه الفريق كامل الوزير لمتابعة أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي والذي يبلغ تكلفته 250 مليون جنيه ويبلغ طوله 1250 م  ويشمل المشروع، إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه المنصورة - دمياط بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 متر، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق كما يقع هذا الكوبري على إزدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020.
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة.. صور
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة.. صور
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة.. صور
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة.. صور
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة.. صور
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