لمناقشة حادث المنيا.. أعداد كبيرة تسجل بالجمعية العمومية غير العادية للأطباء

تشهد النقابة العامة للأطباء توافد أعداد كبيرة من الأعضاء للتسجيل في الجمعية العمومية غير العادية، الذي مازال التسجيل بها مستمر حتى الآن.





وتعمل لجنة الشباب علي قدم وساق لحل أي عقبات تواجه الحضور في التسجيل.





وأوضحت اللجنة أنه في حالة عدم دفع الاشتراك، يمكن الدفع اليوم وتجديده فورًا، وفي حالة فقد الكارنية يتم استخراج الاسم ورقم القيد من سجلات النقابة.





ويشترط التسجيل توافر إثبات شخصية مثل البطاقة أو رخصة القيادة.





وتناقش الجمعية العمومية الطارئة، تداعيات حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري وذلك بناءًا علي الطلب المقدم من 220 طبيب، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 14 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 11 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة .