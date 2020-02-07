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محافظات

الشرقية تنتهي من طلاء 2375 مبنى باللون الموحد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد لـ 2375 واجهة مبنى بنطاق المحافظة من إجمالي 6821 مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطلاء للحفاظ علي  النسق الحضارى ومعالجة التشوه البصرى للمبانى بعد انتشار ظاهرة المبانى العشوائية.

وأشار المحافظ إلى أن إعطاء لون موحد للمباني  سيكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية وحفاظا علي الهوية البصرية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.


كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة، مؤكدًا عدم منح شهادة صلاحية بأشغال المبنى الجارى إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار وفقًا لأحكام المواد 138,139,140,176 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات.


وشدد المحافظ على أنه تستمر مراكز ومدن المحافظة فى تنفيذ أعمال طلاء وجهات المبانى وذلك حفاظًا على الصورة البصرية للمنطقة ككل واستعاده الوجه الحضارى لمدن المحافظة.

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