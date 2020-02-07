مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. جولة سياحية في معالم القاهرة

تزخر مدينة القاهرة بالعديد من الأنشطة السياحية والترفيهية المناسبة للشباب والعوائل والأطفال والمسافرين العرب المتنوعة بين المقاصد التاريخية والتجول وسط تاريخها العريق والتنزه بحدائقها الواسعة وقضاء سهرات على نيلها الخالد.

وتتناسب أجواء القاهرة مع جميع الأعمار وضيوف مصر من المسافرين العرب والأجانب لتكون درة تتوج الساحة السياحية مرصعة بمزارات التاريخ الاسلامى والقبطى والفرعونى وما يحتويه من كنوز تأخذك فى طياتها الى حقب زمنية مختلفة.

و فى إطار دعم السياحة، يروج "صدى البلد" فى تقريره "السياحة فى القاهرة" للمقاصد السياحية والأنماط والمنتج السياحى فى القاهرة، ضمن سلسلة تقاريره الجديدة "مصر الجميلة.. تعالوا زورونا"، حيث نلقى الضوء على أبرز ما يرتاده ويحرص على زيارته السائح والزائر.

ونأخذك عزيزى القارئ فى جولة تعريفية لمعالم القاهرة السياحية فى السطور القادمة نسرد فيها أغلب المقاصد الشهيرة لتستمتع بجولة لك..









«مقاصد تاريخية»





تمتلئ القاهرة بالعديد من المزارات التاريخية نسرد أبرزها لقضاء أوقاتك فى الآتى " المتحف المصرى ، شارع المعز ، قلعة صلاح الدين ، أهرامات الجيزة ، مجمع الأديان بمصر القديمة ، خان الخليلى والحسين ، القرية الفرعونية ، برج القاهرة ، قصر البارون .





لم تتوقف خريطتك لزيارة القاهرة على هذا الكم الهائل من المزارات فما زالت تنبض بالعديد من المقاصد التاريخية الأخرى منها " قصر عابدين، بيت السحيمى ، متحف الفن الإسلامي ، متحف أم كلثوم ، قصر محمد على بالمنيل ، بانوراما حرب أكتوبر ، قصر الأمير طاز ، متحف أحمد شوقى .





وتستكمل دائرة الزيارات لتطال مركز الحرف اليدوية التقليدية بالفسطاط ، المتحف المصرى الجيولوجى ، متحف الشمع بحلوان ، متحف طه حسين ، متحف مصطفى كامل ، متحف محمود مختار .





«حدائق و متنزهات»



