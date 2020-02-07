بعد حصول طالبة بالقناطر على صفر بالإعدادية.. تعليم القليوبية: لجنة لفحص الشكوى

شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجنة مكبرة من الشئون القانونية والتوجية المالي وموجهي العموم للمواد المختلفة وكنترول الشهادة الإعدادية لفحص شكوى الطالبة شيماء أحمد محمود شاهين الطالبة بمدرسة أمين سامي بقرية البرادعة مركز القناطر والتي حصلت على "صفر" في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية عند استعلامها عن النتيجة على شبكة الإنترنت مدعية حدوث خطأ في رقم جلوسها وأنه جرى استبداله خلال الامتحانات ما دفع والدها للتقدم بمحضر في الشرطة رقم 1591 بتاريخ 6 فبراير 2020.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم في القليوبية إنه فور تلقيه الشكوى من ولي أمر الطالبة أمر بسرعة تشكيل لجنة لفحص الموضوع ومراجعة كل الإجراءات والأوراق الخاصة بالطالبة في الكنترول ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مهام عملها والفحص على أرض الواقع، غدا، لإعلان النتائج كاملة.

واشار عجلان الى أنه لا صحة لحصول الطالبة على "صفر" مشيرا إلى أن الصفر الموجود في النتيجة على الإنترنت سببه أن الطالبة حررت الاستمارة الخاصة بالإعدادية أول يوم امتحان في 16 يناير مشيرا إلى أن نتيجة الشهادة على مواقع الإنترنت نتيجة استرشادية فقط ولا يعتد بها حيث إن النتيجة الرسمية موجود في المدارس والكنترول.

وأكد أن الطالبة حاصلة على 83 درجة في الكشوف المسلمة بالمدارس موضحا أن الطالبة أقرت هي ووالدها ووالدتها خلال السؤال في الكنترول عن النتيجة بأن أوراق الإجابة تخصها ورقم الجلوس يخصها، لكنها معترضه على النتيجة بزعم تفوقها وهو أمر قيد البحث من خلال اللجنة.

واضاف أن الطالبة بسبب تحريرها الاستمارة يوم الامتحان دخلت تتبع نظام يسمى توابع المدارس لأن كشوف المناداة وأرقام الجلوس تكون مسلمة للجان قبلها بـ4 أيام، موضحا أن الطالبة أبلغت برقم جلوس وامتحنت كل المواد ووقع المراقبون في جميع أيام الامتحانات وصادر للرقم نتيجة لكن في نتيجة الإنترنت رصد مجموع صفر لعدم رصد نتائج التوابع بها.