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أخبار العالم

مظاهرات أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل رفضا لخطة السلام الأمريكية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:52 م
دعوات للتظاهر رفضًا
دعوات للتظاهر رفضًا لخطة السلام الأمريكية امام مجلس الأمن
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سمر صالح

دعا المجلس الفلسطيني في الولايات المتحده، ومركز الجالية الفلسطينية في نيويورك ونيوجرسي الى المشاركة في مظاهرة حاشدة امام مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل لنصر للقضية الفلسطينية ودعما لموقف القيادة الرافض لخطة السلام الأمريكية.

 

وجاء في الدعوة "ان موعد التظاهرة سيكون أمام مجلس الأمن/ الامم المتحدة يوم الثلاثاء ١١ فبراير الساعه التاسعه والنصف صباحا بتوقيت نيويورك، وذلك رفضا لخطة السلام الأمريكية".

 

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن خطابا هاما في مجلس الامن، ويدعو الدول الاعضاء الى الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة، ومطالبتهم برفض خطة السلام الأمريكية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين.

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