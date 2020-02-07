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اقتصاد

عالميا.. استقرار أسعار الذهب وانخفاض الفضة اليوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:01 م
استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب وانخفاض الفضة
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وكالات
استقرت أسعار الذهب اليوم بعد صعودها ليومين مع تراجع الأسهم، بينما لا يبدي فايروس كورونا المتجدد الذي ظهر في الصين بوادر انحسار وسط مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاقا على النمو الاقتصادي، لكن الذهب يظل بصدد أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1566.33 دولار للأونصة، لكن بانخفاض 1.5 في المئة للأسبوع، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1569.30 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.3 في المئة إلى 17.76 دولار للأونصة، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها في شهرين، في حين فقد البلاتين 0.2 في المئة مسجلا 959.79 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2336.78 نقطة للأونصة.
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