بسبب خلافات على الميراث.. مقتل شخص بطلق خرطوش بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة عقب قيامه بقتل آخر لخلافات بينهما.





البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين (شريك بمحل سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز) متأثرًابإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.





بالفحص تبين وفاة المذكور إثر قيام (حداد - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنة فى قضية "إستعمال قوة"- ومقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته لمناصرته لأبناء عمومة المتهم (شقيقان مُحددان) فى خ لافات بينهم حول الميراث.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم تنسيقًا وقطاع الأمن العام وضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار) ، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



