AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهزيمة مؤلمة.. راموس عن الخروج من كأس ملك إسبانيا: لدينا أهداف أكثر أهمية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:06 م
راموس
راموس
Advertisements
عبدالله هشام
أعرب الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد عن حزنه بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام فريق ريال سوسيداد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة اهداف مساء أمس الخميس.

وكتب راموس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: الهزيمة مؤلمة ولكن يجب أن تعلمنا شيئًا.. لدينا أهداف أكثر أهمية في المستقبل وسنقدم لكم كل شىء.. شكرًا للجماهير على قتالكم ودفعنا للأمام". 

وبهذا الخروج يواصل فريق ريال مدريد السجل سيئ في بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة على التوالي خلال فترتي تولى زين الدين زيدان المهمة الفنية للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد في ضيافة سرقسطة بكأس ملك إسبانيا.. الليلة

ريال مدريد في مواجهة سوسيداد بدور الـ 8 بـ كأس ملك إسبانيا

قرعة كأس ملك إسبانيا .. مواجهات شرسة لـ ريال مدريد وبرشلونة

كارباخال يغيب عن تدريبات ريال مدريد قبل ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد يخشى مفاجآت سوسيداد بـ كأس إسبانيا

برشلونة ضيفا ثقيلا على أتلتيك بلباو فى كأس إسبانيا

ترشيحاتنا

قبل قمتي السوبر والدوري.. دموع سعد محمد ومرضه اللعين يوحد جماهير الأهلى والزمالك

أغرب حفل زفاف.. حضر المعازيم وغاب العروسان لهذا السبب

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

مدرب فرنسي ينافس حسن شحاتة على قيادة النجم التونسي فنيا

تدريبات إضافية لـ رباعي الأهلي على ملعب التتش

بين الجرأة و الأناقة.. أجمل إطلالات نادين نجيم فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور

بـ إكسسوارات لافتة .. أمينة خليل تخطف الأنظار فى إيطاليا