الهزيمة مؤلمة.. راموس عن الخروج من كأس ملك إسبانيا: لدينا أهداف أكثر أهمية

أعرب الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد عن حزنه بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام فريق ريال سوسيداد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة اهداف مساء أمس الخميس.





وكتب راموس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: الهزيمة مؤلمة ولكن يجب أن تعلمنا شيئًا.. لدينا أهداف أكثر أهمية في المستقبل وسنقدم لكم كل شىء.. شكرًا للجماهير على قتالكم ودفعنا للأمام".





وبهذا الخروج يواصل فريق ريال مدريد السجل سيئ في بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة على التوالي خلال فترتي تولى زين الدين زيدان المهمة الفنية للفريق.