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كلنا شرطة.. مبادرة إماراتية للمساهمة في تعزيز منظومة الوقاية من الجريمة بمشاركة 54849 عضوا.. ومسئول يثني عليها.. ويؤكد: ساعدت في رفع الحس الأمني

السبت 08/فبراير/2020 - 05:01 ص
شرطة دبي
شرطة دبي
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محمود نوفل

مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي  :
  • " كلنا شرطة " ساهمت في تعزيز منظومة الوقاية من الجريمة 
  • " المبادرة " تمكنت من بث الطمأنينة فضلا عن تقديم العون والمساعدة لجميع أفراد المجتمع
  • " كلنا شرطة "أسهمت في تحقيق استراتيجية شرطة أبوظبي في حفظ مكتسبات الامن والاستقرار

لاتزال تضرب دولة الإمارات وشعبها اروع الأمثلة في خدمة الانسانية وإرساء قيم التطوع حيث اطلقت مبادرة كلنا شرطة والتي بلغ إجمالي المنتسبين لعضويتها  ثلاثة آلاف و952 منتسبا في العام 2019 ليبلغ العدد الاجمالي منذ اطلاق المبادرة 54849 عضوا أسهموا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة ونشر الوعي المجتمعي والتطوعي لتحقيق الأمن والأمان.

ونفذ أعضاء كلنا شرطة 299 فعالية ومبادرة في عمليات التنظيم والتنسيق من خلال افضل الممارسات والخدمات المقدمة الى الجمهور بمختلف فئاته و/82740 /ساعة تطوعية لتعزيز الوعي وقيم الولاء والانتماء والتماسك والتكافل المجتمعي ونشر ثقافة التطوع لخلق جيل متشبع بقيم الوطن ونشروا/ 13556/رسالة توعوية بأساليب مبتكره وابداعية تتناسب مع كل شريحة استفاد منها/ 405960/ مستفيدا.

وأثنى العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي بجهود فريق مبادرة "كلنا شرطة " المتميزة خلال العام الماضي 2019 وفوزها بالجائزة الأولى عن فئة الجهات الداعمة لقضايا الشباب في برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

وأكد أن المبادرة أسهمت في تحقيق استراتيجية شرطة أبوظبي في حفظ مكتسبات الأمن والاستقرار وتعزيز منظومة الوقاية من الجريمة والسلوكيات وبث الطمأنينة فضلا عن تقديم العون والمساعدة لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح اهتمام شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبي "كلنا شرطة" من خلال التدريبات وتنمية المهارات في العديد من المجالات الشرطية ورفع الحس الأمني لتحقيق الأهداف والرؤى ضمن مساعيها وخططها التطويرية في تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة في مجالات العمل الشرطي.

وحث أعضاء مبادرة "كلنا شرطة " الاستمرار في الإبداع والمحافظة على الإرث الثقافي الاماراتي والأخلاقي وغرسه كثقافة للأجيال القادمة للاستفادة من الخبرات الثرة في مجالات العمل الطوعي واستثمار طاقة الشباب.

وقال إن فريق المبادرة على الاستعداد للمشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية وتوحيد الجهود من اجل مجتمع ينعم بالأمن والأمان بتطبيق أعلي المعايير الشرطية لمناهضة التميز.

وأشاد بالتعاون المشترك مع إدارة الإعلام الأمني لإيصال التوعية لجميع فئات المجتمع بتغطياتها الواسعة بلغات عدة عبر المكتوب والمرئي والمسموع من وسائلها ومواقع التواصل الاجتماعي المستمرة في بث التوعية والتعريف بقواعد الالتزام الأمني والمجتمعي وتصميمها للكتيبات والبروشورات التوعوية.

ولفت الى طرق الانضمام في المبادرة اما من خلال تعبئة الاستمارة على الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي الخاص بها أو عبر الحسابات الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على الرقم المجاني المخصص /8001000/ ويتم اختيار الأعضاء المقبولين بناءً على تقييم لجنة مختصة.
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