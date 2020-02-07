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أخبار العالم

السودان يعلن نبأ سارا بشأن المشتبه فى إصابتهم بـ كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:04 م
علم السودان
علم السودان
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، اليوم الجمعة، أن بلاده خالية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لقناة "العربية"، قال التوم، "تأكدنا أن الحالات الـ 5 التي سُجلت في بلادنا لم تكن إصابات بفيروس كورونا".
 
وكان وزير الصحة السوداني، أكرم التوم، قال الثلاثاء الماضي، إن الوزارة تشتبه بإصابة حالات بفيروس كورونا لمواطنين سودانيين عائدين من الصين.

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وأكد التوم أن جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس تحت المراقبة.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 637 حالة وفاة و31211 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير عن 3143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و73 حالة وفاة يوم الخميس، بواقع 69 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات جيلين وخنان و قوانجدونج وهاينان.

وأضافت أنه تم تسجيل 4833 حالة جديدة مشتبه بها يوم الخميس، وأن 4821 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، فيما خرج 1540 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة :إنه تم تعقب 314028 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26762 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الخميس.

وتم الإبلاغ عن 24 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما في ذلك حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في مقاطعة تايوان.
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