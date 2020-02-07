قافلة توعوية بالبحيرة حول خدمات التأمين الصحي وفيروس كورونا

نظم مركز مركز النيل للإعلام بدمنهور ندوة حول " تحسين خدمات عيادات التأمين الصحى والتوعية بكيفية تجنب الإصابة بفيروس كورونا" برشيد حاضر فيها الدكتورة إيناس الجويلى - مدير عام بالتأمين الصحى بالبحيرة وبمشاركة الدكتور عمر أبو المكارم مدير عيادات التأمين الصحى برشيد وحضور كبير من من الأهالى والشخصيات العامة والتنفيذية.





استعرضت إيناس الجويلي - مدير عام التأمين الصحي بالبحيرة خلال الندوة خدمات هيئة التأمين الصحي فى ظل قانون التأمين الصحى الجديد وما يتم إتخاذه من إجراءات لتحسين جوده تلك الخدمات كما قامت بالتعريف بالفئات التي تقع تحت مظلة التأمين.





وأشارت مدير التأمين الصحي إلى جهود الدولة فى توفير خدمات طبية جديدة يوفرها التامين الصحى لتحسين حاله المواطن سواء الصحية أو المعيشية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل حياة أفضل للجميع وبما يحقق الرضا وتنمية شعور الانتماء للوطن .





كما تناولت الدكتورة إيناس الجويلي خلال الندوة بعض النصائح العامه لتجنب الإصابة بالفيروسات الحديثة ومنها فيروس "كورونا "والإجابة باستفاضة عن كل التساؤلات وسجلت كل مطالبات الحضور لتحسين أفضل لخدمات عيادات التأمين الصحى بالبحيرة





ونوهت الجويلي الى تنظيم حملة الكشف عن مرض الانيميا بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثانى للاطمئنان على صحة الطلاب تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وفى ختام الندوة تم توجيه بعض النصائح الغذائيه للحصول على مناعة قوية وصحة جيدة.





من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنشاط مركز النيل للإعلام وجهوده من خلال سلسلة الندوات التي ينظمها ودوره الفعال في تنمية وعى وإدراك المواطنين وتفاعلهم مع القضايا المجتمعية وما تحدثه من حراك ثقافي وتوعوي ينعكس إيجابيًا على المجتمع.





كما ثمن المحافظ أهداف الندوة والتي تأتى انطلاقا من دور الدولة ومدى اهتمامها بتحسين حالة المواطن سواء الصحية أو المعيشية في جميع مراحل حياته ووجهةبضرورة تذليل كافة العقبات التي يواجهها المرضى وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات الطبية الممكنة وزيادة معدلات الرضا لدى المترددين على مبنى التأمين الصحي .



