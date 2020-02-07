ضبط 28 مخالفة تموينية بمخابز مطاي فى المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا عدة حملات تموينية مكثفة على المخابز اسفرت عن ضبط 28 مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحقيق عملية الانضباط وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

أوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملة اسفرت عن ضبط 28 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية تنوعت بين ( خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم وجود ميزان – التوقف عن الإنتاج بدون أسباب – عدم وجود شهادات صحية – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية)، بالإضافة لضبط 18 جوال دقيق وارز مجهول المصدر؛ مشيرا لاستمرار الحملات بصفة دورية للقضاء على الغش التجاري والتدليس ولإحكام الرقابة على الأسواق.



