تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه الأول برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.





استعرض الاجتماع أهداف ومهام وتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، كما تمت مناقشة مقترح تشكيل المكتب التنفيذي، وكذلك استعراض تشكيل ومهام اللجنة الفنية الحالية والتي تختص بدراسة الأنشطة الجارية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوحيدها من قبل جميع الجهات المعنية لدمجها في استراتيجية موحدة تأخذ في الاعتبار ما قد تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع على ان يتم عرضها على المجلس في الاجتماع القادم ومن ثم تعميمها لاحقًا داخليًا وخارجيًا.





ومراجعة المشروعات والاتفاقيات والمؤتمرات المقترحة من قبل أعضاء المجلس وإبداء الرأي الفني فيها، والتقدم بمقترحات فنية لإثراء بيئة الذكاء الاصطناعي في مصر بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة الى دراسة تجارب الدول الأخرى واختيار المناسب منها لعرضه على المجلس، واقتراح أنشطة وفعاليات لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك لدعم البحث العلمي في هذا المجال، ورفع المقترحات والتوصيات للمكتب التنفيذي لعرضها على المجلس.

كما تطرق الاجتماع الى محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وما تم إنجازه حتى الآن، والتي تشمل محورين وهما بناء القدرات وبناء التطبيقات لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري.





كما تهدف الاستراتيجية الى تعزيز ريادة مصر الدولية من خلال قيادة مصر للتكتلات الإقليمية وقيامها بدور نشط وفعال في المحافل الدولية، كما تم مناقشة تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد استراتيجية تتناول تأثير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.





وتناول الاجتماع أيضا اليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال خلق أجيال من المتخصصين في هذا المجال ونشر الوعي في كافة مؤسسات الدولة بأهمية الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الوزارات من خلال برامج تدريبية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، هذا بالإضافة الى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومناقشة القضايا ذات الصلة مثل الأخلاقيات وحماية البيانات، خاصة ان مصر تقود حاليا مجموعتي عمل في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لوضع استراتيجيات موحدة تمهد للتعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوحيد المواقف العربية والإفريقية لدى المنظمات الدولية. وقد استضافت مصر فعاليات الاجتماع الاول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الافريقي في ديسمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، تم إنشاءه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بهدف حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

ونص القرار على ان المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمجلس؛ وتضم عضوية المجلس ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المعنية، وثلاثة من ذوي الخبرة يتم اختيارهم من قبل رئيس المجلس.

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