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تعليم

رئيس جامعة المنيا يستقبل ممثلي المعونة الأمريكية لمدارس المتفوقين STEM

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:10 م
ممثلي المعونة الأمريكية
ممثلي المعونة الأمريكية لمدارس المتفوقين "STEM"
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ايمن رياض
استقبل الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا الدكتور فرانسيس جوزيف والدكتور شارلز راي ممثلي الهيئة الدولية للمعونة الأمريكية، المسئولون عن إنشاء مدارس المتفوقين في "العلوم، والتكنولولجيا والهندسة والرياضيات""STEM"  بمحافظة المنيا والمزمع أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر القادم ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة المعونة الأمريكية وجامعة المنيا لإعداد معلمي مدارس المتفوقين.

 شهد اللقاء بحث مجالات التعاون بين الجامعة والهيئة من خلال كلية التربية وبالاشتراك مع كليتي الهندسة والعلوم لتطوير وإعداد معلمي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتدريب كوادر المعلمين على أحدث طرق التدريس بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة بأساليب التعليم بالعالم

استقبل الوفد الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والدكتور رأفت محمد شاكر عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد السيد عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة صفية سلام أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، والدكتور بليغ حمدى منسق البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية بكلية التربية، كما ضم وفد هيئة المعونة الأمريكية، الدكتور رضا أبو سريع، مدير المشروع، والدكتورة زينب النجار المدير الفنى للمشروع.

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