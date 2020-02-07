فضيحة تهز لبنان.. أصحاب 5 مصارف هربوا 2.3 مليار دولار للخارج

نشرت فضائية الحدث تقريرا عن فضيحة هزت الشارع في لبنان، حيث هرب أصحاب 5 مصارف 2.3 مليار دولار خارج البلاد.
وأوضح التقرير، أنه في خضم أزمة لبنان وفي ظل أقسى قيود علي أموال الناس تم الإعلان عن فضيحة تخص اللبنانيين حيث حول أصحاب المصارف أموالهم إلى الخارج بينما لا يحصل المودعون إلا على فتات من مدخراتهم.
وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد ان أصحاب 5 مصارف حولوا 2.3 مليار دولار إلى الخارج وهربوا أموالهم ويحرمونها على صغار المودعين.
وخرجت المظاهرات وسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع جميع الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة.