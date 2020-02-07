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فضيحة تهز لبنان.. أصحاب 5 مصارف هربوا 2.3 مليار دولار للخارج

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
نشرت فضائية الحدث تقريرا عن فضيحة هزت الشارع في لبنان، حيث هرب أصحاب 5 مصارف 2.3 مليار دولار خارج البلاد.

وأوضح التقرير، أنه في خضم أزمة لبنان وفي ظل أقسى قيود علي أموال الناس تم الإعلان عن فضيحة تخص اللبنانيين حيث حول أصحاب المصارف أموالهم إلى الخارج بينما لا يحصل المودعون إلا على فتات من مدخراتهم.

وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد ان أصحاب 5 مصارف حولوا 2.3 مليار دولار إلى الخارج وهربوا أموالهم ويحرمونها على صغار المودعين.

وخرجت مجموعات من المتظاهرين في لبنان، للاحتجاج على خطة السلام الأمريكية عند محيط السفارة الأمريكية في عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطة الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته صحف لبنانية.

وتحرك آلاف المتظاهرين رافعين أعلاما حزبية، باتجاه السفارة الأمريكية للتنديد بـالخطة وما تضمنته من وهب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وإجازتها ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن لإسرائيل.

وخرجت المظاهرات وسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع جميع الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة.  
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