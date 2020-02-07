أبرز تحدي لـ فيروس كورونا.. حفل زفاف جماعي لـ6 آلاف زوج بكوريا الجنوبية.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر فيها حفل زفاف جماعي للآلاف بكوريا الجنوبية بعد تعقيم المكان وبوجود كاميرات مراقبة حرارية.
أظهرت اللقطات مشاركة حوالي 6000 من الأزواج في الحفل الذي نظمته كنيسة التوحيد الكورية الجنوبية وأقيم في مركز تشونجزيم العالمي للسلام، في جابيونغ الكورية.
وشوهد بعض المشاركين وهم يرتدون كمامات خوفًا من فيروس كورونا الذي أصاب نحو 24 شخصًا حتى اللحظة في كوريا الجنوبية، إلا أن معظم المشاركين لم تساورهم هذه المخاوف.
قالت الجهة المنظمة إن المكان تم تعقيمه بالكامل وتم استخدام كاميرات مراقبة حرارية، ولم يلغ أي من الأزواج مشاركته خوفًا من الفيروس، بحسب المنظمين.