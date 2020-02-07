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قبل ما تروح تكشف.. اعرف الفرق بين الدكتور النفسي والمعالج واللايف كوتش

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:47 م
الدكتور النفسي والمعالج
الدكتور النفسي والمعالج واللايف كوتش
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اسماء محمد - عدسة صلاح مهدى

نتعرض في حياتنا لبعض الضغوط أو المشاكل الأسرية أو صدمات عاطفية أو الاكتئاب وغيرها الكثير من المشاكل التى نتعرض لها نتيجة بعض أحداث الحياة وتترك أثرا سلبيا كبيرا على مشاعرنا.


وفى بعض الأحيان يستمر الأمر لفترة كبيرة مما يستوجب علينا زيارة أحد المتخصصين لعلاج هذه المشاكل حتى لا تتحول لأمراض نفسية وتؤثر على حياتنا كلها بالسلب.. ولكن كيف نختار الشخص المناسب القادر على مساعدتنا؟


قال الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي، إن مجال علم النفس واسع وكبير وظهرت عدة أنماط من المتخصصين في علاج المشاكل النفسية، هم: الطبيب النفسي، والمعالج النفسي، واللايف كوتش، لذا على المريض معرفة وظيفة ودور كل منهم في علاج المشاكل النفسية ونوع المشكلات التى يستطيع حلها.


وأضاف " هارون" لـ "صدى البلد" أن كل شخص منهم مسئول عن علاج مشاكل معينة غير الآخر نستعرضها في نقاط سريعة.


- طبيب النفسية والعصبية، متخصص فى علاج المشاكل النفسية الناتجة عن بعض التغيرات الداخلية فى الجهاز العصبي.


- المعالج النفساني: خريج كلية الآداب ثم دبلوم كلينيكال سيكولجي وماجستير ودكتوراة فى أحد فروع علم النفس، ويخضع لمدة سنتين لتدريب نفسي تحت إشراف 2 او 3 من المعالجين النفسيين ويذهب لوزارة الصحة ويأخذ تصريح ممارسة العمل النفسي ويفتح العيادة.


- أخصائى لايف كوتش وهو المسئول عن تطوير مهارات الإنسان وتشجيعه على مقاومة الاكتئاب.

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