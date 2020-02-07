تدريب العاملين بالمتحف المصري الكبير على تدابير السلامة والوقاية والتأمين.. صور

ينظم المتحف المصري الكبير سلسلة من المحاضرات المتخصصة في مجال السلامة والوقاية والأمن، لدى العاملين لرفع الوعي لديهم للتعامل في المواقف الطارئة.





جاء ذلك استعدادا لقرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمتحف، والبدء في تجهيز فتارين العرض المتحفي في قاعة الملك توت عنخ أمون ورفع القطع الأثرية الكبيرة على الدرج العظيم، تمهيدا لافتتاحه.





وكشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة أن هذه المحاضرات تشمل توعية العاملين عن كيفية اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين الموقع و عملية دخول فتارين العرض المتحفي والقطع الأثرية بالإضافة إلى اتخاذ تدابير الأمن والسلامة.





وأشار مفتاح إلى أن المحاضرات تشمل جزء عملي وتطبيقي لتدريب العاملين علي كيفية وسرعة التصرف في حالة وقوع أية أخطاء بشرية أو طبيعية أو مواقف طارئه والأسلوب الأمثل لمجابهة هذه المواقف مثل التدريب على الإطفاء السريع للحرائق وأسلوب الإخلاء والتأمين.



