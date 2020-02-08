لسد عجز الحضانات والرعاية.. صحة البرلمان تطالب بالتعاقد مع القطاع الخاص

قال النائب عبدالمنعم شهاب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحضانات والرعاية المركزة يشكلان أزمة في قطاع الصحة نظرا لنقصهم بالمستشفيات وقلة الاعتمادات المالية المخصصة لهم، معربا عن تأييده لتوجه رئيس الوزراء بزيادة موازنة القطاع بنسبة 100% وتخصيص 5 مليارات جنيه للحضانات والرعاية المركزة.

واقترح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، زيادة تعاقدات التأمين الصحي مع القطاع الخاص لسد عجز الحضانات بالمستشفيات "الأطفال مؤمن عليهم في التأمين الصحي وعدد الحضانات الحالي لا يكفي"، مشيرا إلى أن الوضع يختلف بالنسبة للرعاية المركزة الخاصة بكبار السن، نظرا لكون هذه الفئة غير مؤمن عليها بالكامل.





وأوضح النائب، أن نسبة المؤمن عليهم 58% أما النسبة المتبقية والمقدرة بـ42% غير مؤمن عليهم في منظومة التأمين الصحي ويتم علاجهم على نفقة الدولة، الأمر الذي كان يشكل أزمة ومعاناة بسبب قلة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة والتي كانت لا تكفي لعلاج هذه النسبة.



