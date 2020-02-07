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تعليم

بعد تجديد اعتماد علاج طبيعي القاهرة.. الخشت: لا ندخر جهدا في دعم كلياتنا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:13 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قســـم التعليــــم
حصلت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك بعد استيفاء المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة؛ ومدى ارتباط رسالة واستراتيجية الكلية برسالة الجامعة واستراتيجيتها.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بجهود كلية العلاج الطبيعي نحو التميز الإداري والبحثي، وتطوير التعليم والتدريب والإرتقاء بمستوى المهنة من خلال تخريج كوادر مدربة تعمل في العلاج الطبيعى في مصر ودول الوطن العربي والعالم، مشيرًا إلى أن كلية العلاج الطبيعي من الكليات التي تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لن تدخر جهدًا من أجل الارتقاء بكل كلياتها وتوفير الدعم المطلوب لها للمنافسة محليًا ودوليًا، بما يحقق استراتيجية الجامعة في التطوير والانتقال إلى مرحلة جامعات الجيل الثالث.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي، إن تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، يؤكد تميزها في تطبيق معايير الجودة، مشيرة إلى أن الكلية تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات جامعة القاهرة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، حصلت في 2017 على الإعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس من الإتحاد الدولي للعلاج الذي يضم في عضويته 111 دولة، وهي أول كلية في مصر تحصل على هذا الإعتماد الدولي.
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