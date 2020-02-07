محلل سياسي: رغم تدخلات تركيا.. الجيش السوري يحقق انتصارات عديدة.. فيديو

أكد دكتور أحمد ياسين المحلل السياسي السوري، أن تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب هي تطورات إيجابية وتعكس أهمية كبيرة لقرب نهاية الأزمة السورية وإستعادة الجيش السوري الأراضي السورية، على الرغم من التدخلات التي يقوم بها أردوغان والدفع بالجيش التركي لاحتلال أراضي سورية.
وأضاف ياسين خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أنه على الرغم من التدخلات التركية، إلا أن هناك انتصارات كبيرة يحققها الجيش السوري ستساهم في فشل جميع خطط أردوغان من تغيير الوضع السوري الراهن على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.
وتابع المحلل السياسي السوري أن السكان الذين يعيشون على الشريط الحدودي تم تغيير وضعهم الديموجرافي تاريخيا مؤكدا أن تركيا ارتكبت مذابح الأرمن ضدهم وكان لتلك الأحداث خطورة كبيرة وساهمت في دفع الأكراد نحو الأراضي السورية .
وأشار المحلل السياسي السوري أن أردوغان يحاول أن يغير الوضع الديموجرافي بشمال سوريا لإبعاد الأكراد عن الشريط الحدودي.
وقال المحلل السياسي السوري إن جميع الأنظار تتجه لما يقوم به الجيش السوري وسعيه نحو استعادة الأراضي السورية من أيادي العصابات الإرهابية والعمل على تحرير سوريا.