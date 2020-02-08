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برلمان

لتقليل الإنجاب.. برلماني يطالب بحملات توعية للرجال

السبت 08/فبراير/2020 - 02:00 ص
تقليل الانجاب - أرشفية
تقليل الانجاب - أرشفية
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أحمد أيمن
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ملف الزيادة السكانية ليس مسئولية وزارة أو جهة بعينها لكنه مسئولية دولة بأكملها، نظرا لخطورة هذا الملف، مطالبا بضرورة إشراك جميع وزارات الحكومة في خطة الدولة لمواجهة هذه الأزمة.

كما طالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بوضع التوعية على رأس اهتمامات الدولة في هذا الملف، مع تركيز التوجه التوعوي في الصعيد على الرجال بدلا من النساء "الرجل هو المسئول عن الزيادة السكانية وليس المرأة"، بالإضافة إلى تصحيح المفهوم الديني لدى المصريين "تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب غير مخالف للشرع كما يعتقد البعض".

أكد أبو العلا، على ضرورة تدريس تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية، بجانب وضع حوافز إيجابية في الدستور لتقليل الإنجاب والأسر النموذجية الملتزمة "الاعتماد على سياسة الثواب وليس العقاب".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إطلاق الدولة برنامجًا لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالبًا الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة. 

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