وزارة الرياضة تطلق الموسم الثاني من برنامج إيدك معانا لدعم مبادرات الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق الموسم الثاني لبرنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا"، بمشاركة عدد ٦٢مبادرة، من مختلف محافظات الجمهورية.





ويعد برنامج"ايدك معانا" البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، بدعم مادي يبلغ قيمته 7ملايين جنيها.





تشارك المبادرات المقبولة بالبرنامج بمعسكرات تدريبية على كيفية إدارة المبادرات وتطويرها، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال برنامج القيادة الشبابية YLP، وهو أحد برامج البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم الشباب بالمنطقة العربية لاستكشاف مناهج مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.





ويذكر أنه بالموسم الأول لبرنامج "ايدك معانا" تم تنفيذ البرنامج من خلال 5 معسكرات تدريبية للمشاركين تشمل محافظات الجمهورية، حيث تقدم لبرنامج "إيدك معانا" بالموسم الاول نحو 1100 مبادرة على مستوى محافظات مصر، وجاءت محافظة القاهرة الأعلى مشاركة.