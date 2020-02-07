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اقتصاد

البنك الزراعي المصري يجهز وحدتين لتمويل رواد الأعمال

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:52 م
وحدات تمويل رواد
وحدات تمويل رواد الاعمال
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محمد يحيي

أعلن الدكتور تامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن انتهاء البنك الزراعي المصري، من تجهيز أول وحدتين لتقديم الخدمات المتكاملة لرواد الأعمال والمستثمرين ببني سويف والقليوبية، مؤكدا أنه من المقرر  تفعيل العمل بالوحدتين خلال فبراير الجاري.

 

قال الدكتور تامر جمعة" في تصريحات له اليوم، إن الوحدتين تعملان على تقديم الخدمات البنكية الرقمية غير الرقمية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة و رواد الأعمال الشباب.

 

أوضح الدكتور تامر جمعة أن الوحدتين تقومان بتوفير التمويل المصرفي و تيسير التواصل مع مقدمي الخدمات الحكومية وغير الحكومية، و أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

 

أشار إلى أن تأسيس الوحدتين يأتي في إطار مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي، لإعداد مراكز متخصصة تدعم المشاريع الصناعية والزراعية بمصر.

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