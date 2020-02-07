الكابوس والإرهاب أبرزها.. تعرف على أشهر أعمال لينين الرملي

قدم الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض العديد من الأعمال المسرحية، والسينمائية، التي حققت نجاحات كبيرة، ومازالت عالقة في أذهان المصريين، والعرب أيضًا.

وتجاوز عدد أعمال الراحل الـ 60 عملا، تعاون خلالها مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي، وغيرهم ونرصد في هذا التقرير أبرز أعماله:

ومن أبرز أعماله المسرحيات:

تخاريف

انتهى الدرس يا غبي

أهلا يا بكوات

وداعا يا بكوات

عفريت لكل مواطن

الشيء

الكابوس

سعدون المجنون

بالعربي الفصيح

وجهة نظر

الهمجي

انا وشيطاني

الحادثة

سكة السلامة

سك على بناتك

اعقل يا دكتور

ومن أعماله السينمائية:

العميل 13

فرصة العمر

الإرهابي

بخيت وعديلة1

بخيت وعديلة2

البداية

ومن أعماله التليفزيونية:

هند والدكتور نعمان

حكاية ميزو

مبروك جالك ولد



