اجتماع طارئ لـ إسكان البرلمان لمناقشة التعيينات بشركات المياه والصرف

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت العديد من طلبات الإحاطة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، للمطالبة بفتح ملف التعيينات بشركات المياة والصرف الصحى والشركة القابضة على مستوى الجمهورية.





وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان اللجنة تلقت 78 طلب احاطة بخصوص هذا الملف، مشيرًا الى أن طلبات الإحاطة المقدمة جميعها ارتكزت على عدة محاور أساسية، تتمثل في آلية اختيار العاملين، وهل هناك معيار للاختيار، وأسباب فتح باب التعيينات، هل حاجة العمل تقتضى ذلك، وهل هناك قاعدة ثابتة للاختيار ام ان التعيينات تخضع للأهواء، ولماذا لم يتم الإعلان عن هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية للدولة، واتهامات بإهدار المال العام والاستمرار في الوساطة والمحسوبية في واحد من أهم القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.





وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة بحضور الجهات التنفيذية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ولمعرفة الأسباب الحقيقية وارء هذه التعيينات، وهل هناك حاجة لتعيينات من عدمه، وإن كان الأمر كذلك لماذا لم يتم من خلال القنوات الرسمية للدولة، وطرح مسابقات للتعيينات.





وأكد رئيس لجنة الاسكان، انه سيطلب حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال مناقشة هذا الملف، مؤكدًا على أن وزير الاسكان من أكثر وزراء الحكومة تعاونًا مع مجلس النواب.





وشدد حمودة، على أن لجنة الإسكان، ستستدعى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحى، بالاضافة الى طلب إحضار جميع مستندات التعيينات فى الشركات على مستوى الجمهورية لفحصها.