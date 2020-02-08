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برلمان

برلمانية عن زيادة موازنة الصحة: أحسن خبر سمعته من 4 سنين

السبت 08/فبراير/2020 - 01:00 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أحمد أيمن
رحبت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بإعلان زيادة موازنة الصحة بنسبة 100% وزيادة ميزانية الحضانات والرعاية الصحية 5 مليارات جنيه، قائلة: "أخيرا الحكومة استجابت لمطالب النواب.. أحسن خبر سمعته من 4 سنين".

وطالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، باستغلال الزيادة المقبلة في إعادة بناء المستشفيات التي تم هدمها بعدد من القرى والمحافظات لإقامة منشآت آخرى على هذه الأراضي "هناك قرى ومناطق محرومة من الرعاية الصحية بسبب عدم وجود مستشفيات قريبة منها".

كما طالبت عضو لجنة الصحة، بالعمل على توفير المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة للمستشفيات ومراكز الصحة المختلفة، فضلا عن تحسن الخدمة المقدمة للمريض.

هذا وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجارى، مضيفا أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.

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