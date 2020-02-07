الحكومة تستجيب للبرلمان.. 100% زيادة بموازنة الصحة و5 مليارات جنيه للرعاية المركزة والحضّانات.. والنواب يطالبون بزيادة رواتب الأطباء

100% زيادة بموازنة الصحة و5 مليارات جنيه للرعاية المركزة والحضّانات

لسد عجز الحضانات والرعاية.. صحة البرلمان تطالب بالتعاقد مع القطاع الخاص

بعد إعلان زيادة موازنة الصحة.. برلماني يطالب برفع رواتب الأطباء

برلمانية عن زيادة موازنة الصحة: أحسن خبر سمعته من 4 سنين





بعد طول انتظار، استجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمطالب النواب بإعلان زيادة موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021 بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجارى، مضيفا أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارىء بالمستشفيات.





وفي هذا الشأن، قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحضانات والرعاية المركزة يشكلان أزمة في قطاع الصحة، نظرا لنقصهم بالمستشفيات وقلة الاعتمادات المالية المخصصة لهم، معربا عن تأييده لتوجه رئيس الوزراء بزيادة موازنة القطاع وميزانية الحضانات والرعاية المركزة. واقترح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، زيادة تعقادات التأمين الصحي مع القطاع الخاص لسد عجز الحضانات بالمستشفيات "الأطفال مؤمن عليهم في التأمين الصحي وعدد الحضانات الحالي لا يكفي"، مشيرا إلى أن الوضع يختلف بالنسبة للرعاية المركزة الخاصة بكبار السن، نظرا لكون هذه الفئة غير مؤمن عليها بالكامل.

وأوضح النائب، أن نسبة المؤمن عليهم 58% أما النسبة المتبقية والمقدرة بـ42% غير مؤمن عليهم في منظومة التأمين الصحي ويتم علاجهم على نفقة الدولة، الأمر الذي كان يشكل أزمة ومعاناة بسبب قلة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة والتي كانت لا تكفي لعلاج هذه النسبة.





من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، أن الموازنة الحالية لا تكفي لدعم الصحة، كما أنها لم تراعي النسبة التي نص عليها الدستور وهي 3% من الدخل القومي، حيث بلغت موازنة العام الماضي 61 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة العام الحالي 73 مليارا بزيادة قدرها 12 مليار جنيه، إلا أن هذه الموازنة لم تراعي النسبة الدستورية ولم تكفي لدعم الصحة خاصة أن المرتبات وحدها تلتهم 40 مليار جنيه من الموازنة.

وطالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تطبيق الزيادة التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال العام المالي القادم، بجانب مراعاة زيادة رواتب الاطباء في الموازنة.





في سياق متصل، رحبت النائبة إليزابيث شاكر، نظيرته باللجنة، بإعلان زيادة موازنة الصحة بنسبة 100% وزيادة ميزانية الحضانات والرعاية الصحية 5 مليارات جنيه، قائلة: "أخيرا الحكومة استجابت لمطالب النواب.. أحسن خبر سمعته من 4 سنين".





وطالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، باستغلال الزيادة المقبلة في إعادة بناء المستشفيات التي تم هدمها بعدد من القرى والمحافظات لإقامة منشآت آخرى على هذه الأراضي "هناك قرى ومناطق محرومة من الرعاية الصحية بسبب عدم وجود مستشفيات قريبة منها".





كما طالبت عضو لجنة الصحة، بالعمل على توفير المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة للمستشفيات ومراكز الصحة المختلفة، فضلا عن تحسن الخدمة المقدمة للمريض.