عرض شاه الريم على مسرح قصر ثقافة الغنايم

انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي "شاه الريم" لفرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية بفرع ثقافة أسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافى، ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية.
وشهد العرض المسرحي "شاه الريم" حضورا كبيرا من أبناء مدينة الغنايم، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والتعليمية وكوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط.
جاء ذلك فى إطار الموسم المسرحى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.
العرض المسرحي من تأليف أحمد خنيجر والمخرج جاسر المصرى، وألحان وغناء قرشى العرب ومحمود الشولى، ديكور محمد ثابت.
تدور أحداثه ما بين الماضى والحاضر والثبات عند بعض قبائل العرب وتسليط الضوء على ما توارثوه من عادات سلبية وإيجابية، وتمثيل عثمان عبد الرحمن ، سيد على، وليد يوسف ، حسين أحمد؛ عبدالله محمد ،شعراوي ماهر ،حسام حسين، رامى عفت، عبد المعز ادم ، أحمد سعدى ، محمد منتصر ، عمار جاد الله ،ريمان عفت ، محمود خلف، عثمان عثمان ، مصطفى عبد الناصر، عبدالله شعبان ، جابر عبد الرحمن، محمد أحمد، أيه صفوت، محمود محمد ، فهد قرشى، عز رضوان.