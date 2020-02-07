عرض شاه الريم على مسرح قصر ثقافة الغنايم

انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي "شاه الريم" لفرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية بفرع ثقافة أسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافى، ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية.





وشهد العرض المسرحي "شاه الريم" حضورا كبيرا من أبناء مدينة الغنايم، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والتعليمية وكوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط.





جاء ذلك فى إطار الموسم المسرحى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.





العرض المسرحي من تأليف أحمد خنيجر والمخرج جاسر المصرى، وألحان وغناء قرشى العرب ومحمود الشولى، ديكور محمد ثابت.



