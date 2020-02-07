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أخبار البلد

للمصريين بالخارج .. خريطة تفاعلية لعناوين لجان الانتخابات التكميلية بمجلس النواب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:26 م
انتخابات التكميلية
انتخابات التكميلية للنواب
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سعيد العربي
اهتماما من موقع صدى البلد بما يقدمه من خدمات للمصريين بالخارج ننشر خريطة تفاعلية لمقار وعناوين ومقار لجان الانتخابات بالسفارات والقنصليات المصرية في  الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.
وانطلقت صباح اليوم، عملية التصويت لأبناء الجاليات المصرية في الخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، حيث فتحت سفارات وبعثات مصر في الخارج أبوابها في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل بلد.

وتستقبل سفارات مصر بالخارج، اليوم الجمعة وغدًا السبت، أفراد الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في دائرتي الجيزة، وملوي بالمنيا.

يبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، على أن يُصوت كل ناخب بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي الثابت بها محل الإقامة بدائرتي ملوي والجيزة.
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