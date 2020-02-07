الموت على حافة البحيرة.. انهيار جدار عازل بين خط قطار الشرق وبحيرة عرب العليقات ينذر بوقوع كوارث.. الأهالى: القطارت تعانى من الإهمال..نائب رئيس المدينة: نقل شريط السكة الحديد 5 أمتار..صور

- البحيرة تكونت بسبب تحطيم صخور الثروة المعدنية وأصبحت مصدرًا للتلوث

- الباعة الجائلون يحتلون الأرصفة .. وقلة عدد القطارات أهم معاناة المواطنين

- الأهالي يستغيثون من إهمال المزلقانات .. والعربات غير آدمية





إهمال .. معاناة .. الموت .. السقوط فى البحيرة .. كلها عناوين لحالة قطارات خط الشرق والمرج والخانكة بمحافظة القليوبية .. وتسبب مؤخرا انهيار جزء من الجسر الصخري الذي يفصل بين شريط السكك الحديدية الخاص بخط "المرج - شبين القناطر" وبين بحيرة عرب العليقات التابعة لمدينة الخانكة في إثارة حالة من الخوف بين المواطنين.





وقال أهالي عرب العليقات إن هذا الجزء يتآكل يوما تلو الآخر ما ينذر بوقوع كارثة تهدد حياة المواطنين مؤكدين أنهم أرسلوا من قبل العديد من الاستغاثات للمسئولين بالاهتمام بهذه القطارات التى تخدم اعدادا كبيرة من طلاب وأهالي قرى مركز الخانكة وشبين القناطر للذهاب إلى أعمالهم وجامعاتهم فى القاهرة لكن دون جدوى.





وابدى اهالى تخوفهم من وقوع كوارث بعد انهيار جدار عزل بحيرة العليقات عن خط السكة الحديد الذى لايتعدى قربه سوى مسافة بسيطة جدا مشيرين ان انهيار الجدار سوف يؤدى الى انقلاب القطار فى اى وقت نتيجة حدوث هبوط ارضى بالمنطقة بسبب مياه البحيرة.





وقالت دعاء محمد ان بحيرة عرب العليقات تعد من أكبر البحيرات بمحافظة القليوبية وتكونت نتيجة تحطم الصخور بعرب العليقات، حيث كانت تستخدمها شركة الثروة المعدنية في أعمالها منذ سنوات طويلة لاستخراج البازلت المستخدم في صناعة الأحجار، حيث كان يتم تكسير الصخور بالديناميت، وتفجرت عيون المياه في تلك المنطقة.





واشارت الى ان البحيرة أصبحت بالفعل بؤرة للتلوث بعد المدفن الصحي وتقوم بعض الشركات بإلقاء مخلفاتها بها وهناك قطار السكة الحديد يمر بجوار البحيرة والذي اصبح تردده خطرا لان البحيرة عمقها اكثر من 30 مترا.





وأكد عبدالله محمد انه يوجد 10 محطات بخط القاهرة- شبين القناطر، حيث تنطلق الرحلة من محافظة القاهرة مرورا بشبرا الخيمة ـ ميت حلفا ـ قليوب ـ كفر رمادة ـ نوى ـ الزهويين ـ طحا نوب ـ كفر شبين وأخيرا شبين القناطر أما عن خط شبين القناطر- المرج فتبدأ رحلته من الشوبك مرورا بعرب العليقات ـمحاجر أبو زعبل ـ أبو زعبل البلد ـ الخانكة ـ الجبل الأصفر ـ القلج ـ القلج البلد ـ 23 يوليو ـ المرج.





واشار الى أن جميع هذه القرى بها موظفون وطلبة جامعات ومدارس ويعتبر القطار الوسيلة الأسرع والأرخص للوصول على أعمالهم وجامعاتهم بالقاهرة ولكن عدم انتظام الخط وقلة عدد القطارات يسبب معاناة يومية للأهالي ويجعل المواطنين لا يتركون جزءا في القطار حتى واجهته إلا ويستغلونه رغم خطورته فأبواب العربات مفتوحة على مصراعيها ونوافذها محطمة.





واضاف أحمد عباس إن محطة قطارات الخانكة تعانى من الإهمال وانتشار القمامة مشيرا إلى أن الاستراحات والمزلقانات غير صالحة للعمل مشيرا إلى أن القمامة تحاصر حجرات قطع التذاكر وأصبحت مأوى للباعة الجائلين والخارجين عن القانون بسبب هجر الموظفين لها رغم موقعها الحيوي وسط المدينة فضلا عن غرق القضبان فى بعض القرى المار عليها القطار بسبب انفجارات خطوط المياه والصرف الصحى.





واكد خالد احمد موظف أن الإهمال الأكبر طال القطارات التي تعمل على خط شبين القناطر – الخانكة – القاهرة قائلا: أواجه إرهاقا ومشقة يوميا مع كل رحلة ذهاب وعودة من وإلى العمل خاصة أن القطارات هي الوسيلة الوحيدة للوصول من محل إقامتى إلى مكان عملى مطالبا المسئولين بالسكة الحديد بنظافة المحطات والعربات من القمامة والأتربة فضلا عن عدم وجود استراحات للمواطنين سوى قطع الخشب المتبقية من الاستراحات المحطمة بغض عن النظر عن طول مدة الانتظار على رصيف المحطة.





من جانبه أكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة أنه بناء على شكوى بعض أهالي عرب العليقات من تضررهم من قرب خط السكة الحديد من بحيرة المياه بعد تساقط الصخور تم اتخاذ بعض الإجراءات لدرء الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الركاب،ط سواء من أهل العرب أو من خارجها.





وأشار ربيع إلى أنه سيتم البدء في إجراءات نقل شريط السكة الحديد حوالي 5 أمتار في اتجاه سور الصوامع بعيدًا عن البحيرة لضمان توفير الأمان الكامل لأهالي المنطقة في ظل مرور القطار خط 23 يوليو وخط شبين القناطر بصفة يومية على هذا الشريط وعدم وجود خط بديل.





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