إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 45 فدانا بمطروح.. فيديو وصور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح بالتعاون مع مديرية الأمن جهودها لإزالة التعديات على أراضى الدولة، فى إطار الموجة 15 للحفاظ على أملاك الدولة والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعدى والحفاظ على حق الشعب.





حيث تم تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات بمدن مرسي مطروح والعلمين والنجيلة وبرانى.





وأوضح محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح أنه تم تنفيذ 22 قرار إزالة علي أراضى الدولة بمساحة 44 فدانا بمدينة مرسي مطروح.





وأضاف أنه تم تنفيذ 16 قرار إزالة بمدن العلمين والنجيلة وبرانى مبانى بمساحة 5965 م2، منها تنفيذ 8 قرارات إزالة تعد على مساحة 4125 م2 بمدينة العلمين، و4 قرارات إزالة تعد على مساحة 300 م2 بمدينة النجيلة، و4 قرارات إزالة تعد على مساحة 1540م2 بمدينة سيدى برانى.





وأشار إلى أنه يتم تكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





بينما ناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.





ووجه لرؤساء المدن بالإسراع فى أعمال اجراءات التقنين والتيسير على المواطنين الجادين تحقيقا لاستقرارهم النفسى والاجتماعى، مع التصدي بكل حزم لكافة أعمال التعدى على أراضى الدولة، والمتابعة الميدانية اليومية لرؤساء القري والأحياء كلًا فى نطاقه لعدم السماح بأى حالة تعد جديدة، ومسئوليتهم عن الحفاظ على أراضى الدولة وعدم الاعتداء عليها.





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