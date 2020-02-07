AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير في عزبة الهجانة بطريق السويس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
أعلن متحدث رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد أعمال التطوير في عزبة الهجانة بطريق السويس.

كما يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذى للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة.

افادت بذلك فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل ... 

ويستهدف مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة تطوير وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، حيث يجري إنشاء مدرستين لتغطية مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة، فضلًا عن رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة، وتركيب عدد من وحدات المطافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من الحكومة حول تهجير أهالي عزبة الهجانة لتطوير المنطقة

الحكومة تواجه الشائعات.. حقيقة تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.. كواليس تهجير أهالي عزبة الهجانة.. وارتفاع أسعار الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

وزير الإسكان يستعرض تقريرًا بشأن إنجازات جهاز الشروق خلال 2019

جاهزة لكافة المهام التي توكل إليها.. تعرف على قاعدة برنيس العسكرية

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

رئيس حي شرق مدينة نصر يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة ويستمع للمواطنين.. صور

ترشيحاتنا

السنغالي بادجي يغيب عن مران الأهلي

رغم مرور شهر على الحادثة.. جثة قتيل فيلا نانسي عجرم تنتظر الدفن

بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مدبولي: 100% زيادة بموازنة الصحة.. و5 مليارات جنيه للرعاية والحضّانات والطوارئ

نشرة الرياضة.. 4 لاعبين جدد في الزمالك.. تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.. ومكافأة كبيرة لـ محمد صلاح

بلاش فوبيا من الكورونا.. أستاذ مناعة يوجه رسالة للمواطنين قبل بدء الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

هناكل إيه النهاردة.. فخدة ضاني في الفرن وطاجن عكاوي وبامية ويكا.. والحلو: كوكوتيلي