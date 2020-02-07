عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير في عزبة الهجانة بطريق السويس

أعلن متحدث رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد أعمال التطوير في عزبة الهجانة بطريق السويس.





كما يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذى للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة.





افادت بذلك فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل ...





ويستهدف مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة تطوير وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، حيث يجري إنشاء مدرستين لتغطية مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة، فضلًا عن رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة، وتركيب عدد من وحدات المطافي.

