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أخبار العالم

دول جديدة بعد بريطانيا.. هل أصبح الاتحاد الأوروبي على أعتاب التفكك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:31 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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شيماء مصطفى
خطفت بريطانيا أنظار العالم، بعد خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من 3 أعوام من الجدل السياسي والتكهنات، ما أثار الجدل والتساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيفقد لندن فقط أم سيواصل التفكك من خلال انفصال دول أخرى.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، دعا كل من زعيم "حزب البديل من أجل ألمانيا"، بيورن هوك، ونائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، بياتريكس فون شتورش، الأعضاء إلى البدء في عملية خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي تحت اسم "ديكست"، حيث يستغلون الأمر للنجاح في الانتخابات المقبلة.

وقال بيورون هوك في كلمة بينما كان يشاهد احتفالات لندن بالخروج: "غالبية الشعب الألماني يريد أيضًا الخروج من العبودية الأوروبية"، مؤكدا أنه سيواجه معركة شاقة.

وجاءت تصريحات هوك متناقضة لزعيم الحزب السابق ألكساندر جولاند في عام 2016، والتي أعرب فيها عن أسفه لخروج بريطانيا، محذرا من أن تخطو ألمانيا مثل هذه الخطوة، قائلا: "كل من يفكر في ديكست عليه أن يواجه سؤالا هل هو يوتوبيا ؟.. لذلك لا ينبغي أن نكون أكثر واقعية".

لكن سياسو الحزب، ألمحوا إلى أنه من الممكن أن يتوصل الحزب إلى فكرة بشأن الخروج، مؤكدين أن "الاتحاد الأوروبي لم يتعلم أي درس من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. فالإملاء المستمر من جانب بروكسل، وتقليص الحريات الوطنية لا نهاية لها".

يأتي ذلك بعد أن سمى دانيال حنان عضو البرلمان الأوروبي دول ثلاث يعتقد أنها ستسير على خطى بريطانيا في وقت قريب وتنفصل عن الكتلة.

وقال حنان: "السؤال ليس ما إذا كانت بريطانيا ستعود مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.. لكن السؤال الحقيقي هو من الدول القادمة التي ستغادر الكتلة؟".

وأضاف: "من سيكون أول من ينضم إلينا خارج الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن "إيطاليا ستكون مرشحة بشكل كبير والدنمارك أيضا".

وكانت بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير الماضي، بعد 47 عاما من الحياة المشتركة وعقب أزمة سياسية عميقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة ألقاها قبيل الانفصال الرسمي "إنها ليست النهاية بل البداية". وأضاف: "نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة".
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